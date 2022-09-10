انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. اعرف الجرام بكام؟

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا طفيفا في السوق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو جنيهين، مقارنة بسعر التداول صباحًا، الذي شهد ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل سعر البيع في التعاملات الحالية 1114جنيهًا، بدلا من 1116 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب

أشارت التقارير الخاصة بأسعار الذهب بحسب البورصات المحلية للأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1273 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 955 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و912 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.