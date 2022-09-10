أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1275 جنيها

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم السبت،، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 4 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية حاليا، 1116 جنيهًا للجرام، بدلا من 1112 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب، إلى أنَّ الذهب عيار «24»، سجل 1275 جنيها للجرام، وعيار «18» بلغ 957 جنيهًا للجرام، ووصل عيار «14» إلى 744 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و928 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.