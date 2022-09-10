مؤسسة «جولد بيليون»: توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا الفترة المقبلة

يتابع الكثير من المواطنين أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، مع التحركات الكبيرة في أسعاره سواء محليًا أو عالميًا، خاصة أن السعر العالمي انخفض بشكل كبير على العكس من السعر المحلي، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بشكل يومي.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتسعيرات الذهب، إنه وفقا للسوق العالمية تستمر محاولات المعدن الأصفر في تقليص وتعويض خسائره المحققة منذ بداية أغسطس الماضي، بين تصريحات تفيد برفع جديد في الفائدة الأمريكية ومؤشرات اقتصادية بأرقام إيجابية، وارتفاع في عوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.

ترقب في أسواق الذهب العالمية قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه من الطبيعي أن نجد أسعار الذهب تواصل تراجعها حتى على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم، مشيرة إلى أن الأسواق تترقب خلال الفترة الحالية قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 21 سبتمبر، إذ تشير التوقعات إلى رفع الفائدة 75 نقطة، فإذا حدث ذلك ستكون النتيجة سلبية على الذهب، ولكن لا يمكن أن تستمر البنوك المركزية في رفع دائم للفائدة.

وأوضحت أنه بمجرد تباطؤ وتيرة رفع الفائدة بشكل عام، سنجد الذهب بأسعار مرتفعة مع تفاقم الوضع الإقتصادي العالمي، حيث لا زالت السياسة التشددية تجعل من الدولار ملاذ آمن في ظل تراجع الذهب ليصبح المعدن الأصفر أكثر كلفة للمشترين من عملات أخرى.

وعلى الرغم من القرار الأخير بين موسكو والصين بالدفع في بعض المعاملات باليوان والروبل، إلا أن هذا القرار لا يؤثر على قوة الدولار الأمريكي، إذ لا يمثل نسبة كبيرة من حجم تعاملات العملة الأمريكية.

علاقة عكسية بين أسعار الذهب والدولار

وتوقعت المؤسسة، أن ترتفع أسعار الذهب العالمية عقب تسجيلها 1700 دولار للأوقية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو سعر منخفض ومناسب للشراء من قبل الراغبين في الاستثمار أو الادخار، كما أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار استقرارًا وهو بدوره سيؤثر على سعر الذهب، إذ كلما انخفضت أسعار الدولار ارتفعت أسعار الذهب.