إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف»

أصيبت أسرة مكونة من زوجين واثنين من أبنائهما بكسور متنوعة، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق سنور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تصادم سيارتين أعلى نفق سنور ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أعلى نفق سنور جنوب المحافظة.

ووجه «حلمي»، بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث، زوجان واثنان من أبنائهما، وهم: ومحمد ناجي محمود 46 سنة، مقيم التجمع الخامس مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وشرين سالم صراف، 43 سنة، مصابة اشتباه كسر بالحوض وجروح بأنحاء مختلفة من الجسم، وأبنائهما مصطفى محمد ناجي، 19 سنة، مصاب جروح بالجسم، وشيماء محمد ناجي، 21 سنة، تقيم التجمع الخامس بالقاهرة، مصابة كدمات و سحجات بالجسم مع غيبوبة.

وجرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.