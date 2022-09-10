«الصحة»: لقاح الإنفلونزا آمن ويحمي من 4 أنواع فيروسات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت لقاح الإنفلونزا الجديد لشتاء 2022 -2023، ويتوفر في المركز الرئيسي بالدقي وجميع أفرع فاكسيرا بالمحافظات وعددًا كبيرًا من الصيدليات الخاصة.

اللقاح يحمي من 4 أنواع للإنفلونزا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، اليوم السبت، أن لقاح الإنفلونزا هذا العام رباعي، ويوفر مقاومة أو حماية لأربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا الموسمية، ويحصل عليه الفرد من سن 6 أشهر لما فوق، بينما الأطفال من سن 6 أشهر لـ9 سنوات إذا لم يحصلوا عليه قبل ذلك، يحصلون على جرعتين بين كل جرعة والأخرى شهر.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا آمن للغاية لكل الفئات بما فيهم السيدات الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، والأعراض النادرة التي قد تظهر نتيجة للقاح هي الآلام مكان الحقنة، وارتفاع الحرارة لا يزيد عن يوم واحد، والشعور بالخمول، مؤكدا أنه لا توجد أعراض لها تأثير كبير أو متوسط بنسبة 90%.

الوقت الأمثل للحصول على اللقاح

ولفت إلى أنه يُنصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر، ولا يوجد أي تعارض بين لقاح الإنفلونزا وكورونا0.

وأكد أن لقاح الإنفلونزا ليس متاحًا بشكل روتيني في المدارس، لكن يمكن من خلال التنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم حملات للتطعيم للأطفال بعد موافقة أولياء الأمور للحصول على اللقاح وبتنسيق مسبق مع الشركة القومية للمصل واللقاح ووزارة الصحة، مردفًا: «نقدر نعمل ده، لكنه لا يحدث بشكل روتيني دائمًا».