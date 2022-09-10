جامعة السويس: السماح للطلاب الجدد بإجراء أشعة الصدر في محافظاتهم

أعلنت جامعة السويس، قرارًا، اليوم السبت، بشأن الكشف الطبي، وعدد من خطوات التسجيل، للطلاب الجدد، من المحافظات الأخرى، للتيسير عليهم.

وتقرر بحسب البيان الصادر من الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السماح للطلاب الجدد من خارج محافظة السويس، والمرشحين للالتحاق بالجامعة، بإجراء أشعة الصدر بأحد المستشفيات بمحافظاتهم وتقديمها للإدارة الطبية بالجامعة يوم الكشف المقرر لكل طالب حسب الجدول المعلن من قبل الجامعة.

قراءة دليل الجامعة قبل إجراء الكشف الطبي

كما تضمن إعلان جامعة السويس، عدة خطوات للطلاب الجدد وقبل إجراء الكشف الطبي، وهي:

- قراءة دليل الجامعة، قبل التسجيل للكشف الطبي المقرر على الطلاب الجدد من خلال الرابط التالي:

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karima_oraby_sci_suezuni_edu_eg/EXyqDCLfEpRNntBoLvFInG4BLGuhY9R6uWhWlLaU8v_9LA?e=aIOdLn

- وعقب قراءة الدليل يرجى الدخول على الرابط التالي للتسجيل:

https://sis.suezuni.edu.eg/Defaultapplicant.aspx

الإعلان عن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد والإجراءات المطلوبة

وكانت جامعة السويس، قد أعلنت عن مواعيد إجراء الكشف الطبي، على الطلاب الجدد، المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة بعد ظهور نتيجة قبولهم عن طريق مكتب التنسيق، وكذلك موعد الكشف للطلاب المتخلفين، من المراحل السابقة، وكذلك الطلبات التي يجب على الطالب توفيرها عند الكشف الطبي وتضمنت: إجراء أشعة الصدر في إحدى المستشفيات وتسليمه للإدارة الطبية أثناء توقيع الكشف الطبي، وإحضار كارت التطعيم والذي يفيد أن الطالب جرى تطعيمه جرعتين ضد فيروس كورونا.