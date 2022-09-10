مصطفى كامل لـ «الوطن»: أتقدم بأوراق ترشحي لمقعد نقيب الموسيقيين غدا

أكد الفنان مصطفى كامل، تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المهن الموسيقية، خلفا للفنان هاني شاكر، صباح غد الأحد، وأشار في تصريحات لـ «الوطن»، أنه سيتوجه غدا إلى النقابة ومعه عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين يدعمون قراره بالترشح.

موعد فتح باب الترشح على مقعد نقيب الموسيقيين

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان: «يفتح باب الترشح غدا الأحد 11 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه، على أن يفتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، ولمدة 3 أيام».

وتابع البيان: «وسيجري فتح باب تقديم الطعون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، ثم إعلان قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الأحد 11 أكتوبر المقبل، بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة».

هاني شاكر يتقدم باستقالته

وتقام الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية في الجيزة، بناء على البروتوكول الموقع بين النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية تحت رئاسة اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يترشح عدد من الأعضاء على مقعد النقيب بخلاف مصطفى كامل، أبرزهم الموسيقار مصطفى حلمي أمين، وحمادة أبو اليزيد عضو مجلس النقابة الحالي.

وكان هاني شاكر تقدم باستقالته بعد أزمة مؤتمر سعيد الأرتست وحسن شاكوش، وانسحب منه نقيب الموسقيين بعدما اشتد الخلاف بين الأرتست والحضور.