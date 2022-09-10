دورات تدريبية على مهن الكهرباء والتفصيل والخياطة بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بشأن إجراء الاختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة كهربائي توصيلات، ومتابعة تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، ضمن خطة التدريب المهني للعام الجديد بعد اعتمادها من الوزارة.

مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تصريحات اليوم السبت، إن المديرية تابعت الدورة التدريبية المنعقدة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية بولاق، بمركز الخارجة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» وكذلك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اختبار نهائي

وأضاف مدير المديرية، أنه تم إجراء الاختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة، والتي تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة التابعة لمركز التشييد والبناء بالداخلة بقرية القصر طبقا لبروتوكول التعاون مع المركز، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.