توزيع شتلات زيتون ولوز على المزارعين في قرى شمال سيناء

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لمديرية الزراعة ومجالس المدن بالمحافظة، على ضرورة تسهيل وصول الشتلات والأدوية الزراعية للمزراعين، وخصوصا جنوب وغرب الشيخ زويد، أو مناطق شرق العريش وجنوب المدينة وطريق المطار.

توزيع الشتلات على قرى جنوب وغرب الشيخ زويد

قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، إنه وصلت إلى قرى جنوب وغرب الشيخ زويد كميات من شتلات الزيتون، وتم توزيعها على المزارعين في أحياء وتجمعات الخروبة والغرة وأبو فرج والظهير والجورة جنوب المدينة، وذلك للبدء الفوري في زراعة المساحات الشاسعة وإعادة المنطقة إلى سابق عهدها، سواء من عملية زرع الزيتون أو اللوز.

500 شتلة زيتون تصل شيبانة جنوب رفح

ومن جهة أخرى، وزع مجلس مدينة رفح عدد 500 شتلة زيتون منذ يومين على أهالى قرية شيبانة، على أن توزع بين المزارعين بالتساوي، وأن تكون هي الدفعة الأولى لعملية الزراعة بتلك المناطق.

بدورها أكدت مديرية الزراعة بشمال سيناء في بيان، أنه تم مد المزارعين في الشيخ زويد بأدوية زراعية ومبيدات لرش الأشجار، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية في القرى والتي تأثرت بها الزراعة خلال السنوات السابقة.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أكد في تصريح سابق له أن القيادة السياسية مهتمة تماما بتشجير مدن وقرى شمال سيناء، وأن المستهدف هو جعل سيناء سلة غذائية ومساحات خضراء، من خلال دعم التجمعات التنموية الزراعية، سواء في وسط سيناء، أو في قرى الشيخ زويد ورفح وجنوب وشرق العريش.

وقال المحافظ إن مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء يعملان على مد المزارعين بشتلات الزيتون واللوز والمبيدات الحشرية والأدوية، وأن هناك طفرة زراعية غير مسبوقة، بعد عودة التيار الكهربائى وتشغيل الآبار المتوقفة وإنشاء آبار أخرى بالمكان.