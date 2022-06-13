عودة 120 أسرة لقرية شيبانة جنوب رفح.. و«الكهرباء» تبدأ في إعادة التيار

بدأت قرى جنوبي الشيخ زويد ورفح تنتعش بعد عودة الأهالي منذ شهرين تباعا.

حيث عاد ما يقرب من 120 أسرة من أهالي قرية شيبانة جنوب رفح، وبدأ الأهالي بالفعل بعملية تشييد العشش والبدء الفوري في عملية زرع أشجار اللوز والزيتون.

الأهالى يشيدون العشش ويزرعون الأرض

قال الحاج أحمد أبوطه، من أهالي قرية شيبانة لـ«الوطن» إن الأسر العائدة قامت بنصب عشش لها بشكل مؤقت حتى تتم عملية البناء، وأنه تتم الآن أكبر عملية تنظيف وحرث للأرض، وزراعة المساحات الموجودة، متوقعا أنه خلال أقل من 3 سنوات سوف تكون المنطقة مملوؤة بالمزارع والأشجار الخضراء.

وقال الحاج إبراهيم أبو عليان، أحد وجهاء المنطقة، إنه اجتمع مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للمطالبة بسرعة صرف التعويضات للأسر العائدة، وتركيب وإيصال خطوط الكهرباء مجددا.

موضحا أن المحافظ أصدر تعليمات بسرعة معاينة البيوت الموجودة وترقيمها، لصرف التعويضات، فيما وصلت شحنة كبيرة من أعمدة الضغط العالي، وبدأت بالفعل عملية إحلال وتجديد الخطوط الكهربائية بالمنطقة.

مشيرا إلى أن الخطوط الجديدة سوف يتم تركيبها من منطقة الجهنيين حتى العجراء، متفرعا منها منطقة العلاويين والهمالعة وأبو شلوف في طريقها لقرية المهدية وجوز أبو رعد.

عرفات يطالب الأسر بسرعة العودة لقراهم

وكان الشيخ خضر عرفات، شيخ الطريقة الصوفية العلاوية جنوب الشيخ زويد، قد طالب أتباعه من أبناء الطريقة والأسر المجاورة سرعة العودة إلى بيوتهم وأرضهم بعد دحر الإرهاب، والبدء في عملية البناء وزراعة الأرض، وإعادة المنطقة إلى سابق عهدها.

ومن جانبه أعلن مكتب العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء بأن هناك تسهيلات في عملية التنسيق والرجوع إلى القرى العائدة، من بئر العبد وبالوظة ورمانة ومناطق شرق القنطرة.