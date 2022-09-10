القبض على مستريح جديد في الشرقية.. استولى على 25 مليون جنيه وهرب

ألقى ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، اليوم السبت، القبض على أحد أصحاب شركات الأدوية البيطرية المعروفة لاستيلائه على 25 مليون من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح .

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق يفيد بورود بلاغات من عدة مواطنين يتهمون خلاله صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية بقيامه بتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة راس المال.

المتهم هرب وأغلق هاتفه

وأفادت المعلومات الأولية وتحريات مباحث أول الزقازيق أن المتهم تمكن من الاستيلاء على 25 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك هرب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المتهم، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم اول الزقازيق.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جهته، قال مجدي الغمري المحامي بالاستئناف، إن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وأضاف الخبير القانوني: «أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».