«الاتحاد الإفريقي»: نجمع معلومات وإحصاءات حول الهجرة بكل أشكالها

قالت السفيرة نميرة نجم، أول مدير لمرصد الهجرة التابع للاتحاد الإفريقي، إنه وفي إطار عملية الإصلاح والتي أطلقها الاتحاد الأفريقي، فاعتمدت خطة الاتحاد على ما يطلق عليه لقب «الحراك»، وذلك كباقي المنظمات الدولية الكبرى، مشيرة إلى أنه يحق لها وبعد قضاء فترة معينة في أحد المناصب، فيمكن لها الانتقال إلى مناصب أخرى.

نجم: قضيت في منصب المستشار القانوني للاتحاد أكثر من 4 سنوات

وأضافت «نجم»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها قضت في منصب المستشار القانوني للاتحاد أكثر من 4 سنوات، حتى أصبح هناك ضرورة للانتقال لتحدٍ ومنصب جديد، حتى رشحها رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، لهذا المنصب.

نجم: المرصد الإفريقي هو جهاز متخصص جديد في الاتحاد

واستطردت: «المرصد الإفريقي هو جهاز متخصص جديد في الاتحاد، ومهمته الرئيسية هو بناء القدرات وجمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالهجرة الإفريقية سواء داخل القارة أو خارجها، ووضع السياسات لمساعدة الدول وتقديم الأفكار لأجهزة الاتحاد الإفريقي العليا لاتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات».

وأوضحت أن المرصد يتابع كل ما هو موجود على الأرض من هجرة بكل أشكالها كالشرعية منها وغير الشرعية، وكذا الجانب المتعلق بالهجرة بسبب الحروب، أو ما يعرف باللجوء، مشيرة إلى أنه وخلال الفترة الحالية فهناك فجوة كبرى في المعلومات الإفريقية المتوافرة حيال ذلك الإجراء.

وتابعت: «هناك 3 أجهزة جديدة أنشئت بداخل الاتحاد الإفريقي لمعالجة نقص المعلومات والتعامل مع موضوعات الهجرة على الأرض، حيث إن الجهاز التي ترأسه حاليا هو أحد تلك الأجهزة، والاتحاد في عملية الإصلاح التي يتم تنفيذها حاليا فقد أتت بتركيبة تتكون من 50% من النساء و50% من الرجال بداخل الاتحاد الأفريقي».