الجامعات تبدأ التنسيق الداخلي للكليات للعام الدراسي الجديد

بدأت جامعتي حلوان وعين شمس التنسيق الداخلي لعدد من الكليات، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بتخصصات الكلية، ومنها كلية الآداب والآثار والبنات، وهو ما تكشف تفاصيله «الوطن» في السطور التالية.

في البداية قالت الدكتورة مها حسني، القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إن التنسيق الداخلي للكلية بدأ إلكترونياً وفق الشروط التي وضعها مجلس الكلية، موضحة أن الكلية تشمل 18 تخصصا، كلها تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل.

أقسام كلية الآداب جامعة حلوان

وأضافت الدكتورة مها حسني لـ«الوطن»، أن أقسام الكلية هي، قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية وقسم اللغة الإيطالية وقسم اللغة الأسبانية وقسم اللغة الصينية.

كما تضم الكلية قسم اللغات الشرقية، وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة وقسم علم النفس وقسم الآثار والحضارة وقسم علوم المسرح وقسم الإعلام وقسم التاريخ وقسم المكتبات والمعلومات وقسم الجغرافيا.

مواعيد التنسيق الداخلي لكلية البنات جامعة عين شمس

وفي سياق متصل، أعلنت كلية البنات بـ جامعة عين شمس، بدء التنسيق الداخلي للطالبات الجدد وتسجيل رغباتهن لأقسام الكلية للعام الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، موضحة أن أعمال التنسيق الداخلي تستمر حتى يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف، أنه يتم استقبال وتسجيل الطالبات المقبولات بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 حيث يتم التعامل معهن من خلال جدول تنسيق يومي معلن تم تقسيم الطالبات فيه حرصًا من إدارة الكليه على تجنب التزاحم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، في بيان لها، أنه تم الإعلان عن خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من جانبها قالت الدكتورة، مي حلمي، وكيلة الكلية، إن الطالبة ترتب رغباتها العشرة حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالبة على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وعلى من لم يتلق أي جرعة تطعيم التوجه إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، وشهادة الميلاد إلكترونية بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية وبطاقة الترشيح أصل وصورة و6 صور شخصية حديثة وشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

شروط التنسيق الداخلي بكلية الآثار

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام طنطاوي القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، إن شروط التنسيق الداخلي تنص على أن يوزع الطلاب بالتساوي، بعد خصم عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج المتميزة من إجمالي الطلاب المتقدمين للقيد بالكلية، طبقًا للرغبات وتكون المفاضلة للدرجة الأعلى في المجموع الكلي.

وأكد أنه في حالة عدم تحقق الرغبة الأولى يتم الأخذ بالرغبة الثانية أو الثالثة وفي حالة التساوي في المجموع الكلي يؤخذ بالدرجة الأعلى في اللغة الأجنبية الأولى عند التشعيب.