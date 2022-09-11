انتهاء تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 اليوم

ينتهي اليوم الأحد الموافق11 سبتمبر الجاري، المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد، بحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه يجر الاستعداد للدراسة بالتنسيق مع مختلف الجامعات.

الجامعات الأهلية تقدم برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التنسيق تم فتحه للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، وكان متاحا أمام الطلاب حتى الذين سجلوا رغابتهم في تنسيق المرحلة الثالثة.

ونوهت إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة عقب إعلانها رسميا من نفس موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، لافتة إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل.

وقال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة المنيا الأهلية ستبدأ الدراسة بها في أكتوبر المقبل وستطرح برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm - D) وكذلك الأمر بالنسبة لـ11 جامعة الأخرى، موضحاً أنها تبلغ مساحة جامعة المنيا الأهلية 41.27 فدانًا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.3 مليارات جنيه.

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة في بيان له، أن مباني الجامعة يتم تنفيذها طبقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تُقدمها تلك الجامعة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح ويرفقها نع الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.