«س و ج» عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. ينتهي غداً

ينتهي غداً الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، تنسيق الجامعات الأهلية 2022 للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم لهذه الجامعات منذ يوم الخميس الماضي، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد التنسيق وكتابة الرغبات.

وتجيب «الوطن» في السطور التالية على كافة الأسئلة التي تشغل بال أولياء الأمور والطلاب بشأن تنسيق الجامعات الأهلية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

متى ينتهي تنسيق الجامعات الأهلية؟

ينتهي التنسيق مساء غدًا الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وماذا يتم بعد غلق باب التنسيق؟

تبدأ الوزارة في توزيع الطلاب على الكليات وفق الأماكن المتاحة بها.

هل يوجد توزيع جغرافي في التنسيق؟

لا يوجد أي توزيع جغرافي في تنسيق الجامعات الأهلية 2022.

هل عدد الرغبات يصل لـ75 رغبة مثل الجامعات الحكومية؟

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن عدد الرغبات أقل من 75 رغبة نظراً للكليات والبرامج المتاحة.

ما موقف الذين استنفدوا رغباتهم في المرحلة الأولى؟

يحق لهم التنسيق في المرحلة الثانية.

هل يحق للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة التنسيق للجامعات الأهلية؟

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يحق للطالب الذي نسق في المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية التنسيق في الجامعات الأهلية.

هل يتم القبول بحسب أسبقية الحضور والتقديم؟

القبول لا يتحدد وفقًا لأسبقية الحضور بل بالمجموع تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

هل متاح لطلاب الدبلومات الفنية؟

غير متاح التقديم لطلاب الشهادات الفنية.

هل متاح لطلاب السنوات السابقة؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقديم متاح فقط لطلاب العام الحالي فقط.

هل يتم قبول طلاب الشهادة الأزهرية؟

لا يتم قبول طلاب الشهادة الأزهرية.

كيف يمكن الحصول على النتيجة؟

عقب إعلان النتيجة رسمياً يمكن الحصول عليها من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

وماذا عن برامج الجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية تضمن مجموعة من البرامج البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات العلمية.

وكم عدد الجامعات الأهلية الجديدة؟

12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها مع العام الدراسي الجديد.