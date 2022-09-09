نتائج مسابقات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بـ«إعداد القادة»

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التي أقيمت على هامش ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات «الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بني سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الإلكتروني، العلمين الدولية»، التي أقيمت تحت شعار «إعداد القادة العام» برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكيلي المعهد.

أكد الدكتور كريم همام، حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت نتيجة مسابقة الشطرنج للطلاب كالتالي: فاز بالمركز الأول عبدالرحمن مروان من جامعة بني سويف التكنولوجية، المركز الثاني أكثم سامي جامعة القاهرة الجديدة، والمركز الثالث محمد هاني جامعة المنصورة الجديدة، أحمد الشافي جامعة الدلتا التكنولوجية، بينما جاءت نتيجة مسابقة شطرنج طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول إيلاريا أسعد جامعة المنصورة الجديدة.

نتيجة مسابقة تنس الطاولة

وجاءت نتيجة مسابقة تنس الطاولة للطلاب كالتالي: المركز الأول مصطفى عمرو جامعة العلمين الدولية، والمركز الثاني علي عبدالكريم جامعة المنصورة الجديدة، والمركز الثالث كل من مازن رضا جامعة الدلتا التكنولوجية، وسامر عزيز جامعة بني سويف التكنولوجية.

جاءت نتيجة التنس الطاولة طالبات كالتالي: حصلت على المركز الاول عزة أحمد جامعة الجلالة، المركز الثاني آلاء السيد جامعة المنصورة الجديدة، والمركز الثالث مرام عرابي جامعة بني سويف التكنولوجية.

نتيجة خماسيات كرة القدم

وأعلن المعهد عن نتيجة خماسيات كرة القدم طلاب كالتالي: فاز بالمركز الأول جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والمركز الثاني جامعة المنصورة الجديدة، والمركز الثالث جامعة العلميين.

وجاءت نتيجة مسابقة العدو 25 مترا للطلاب كالتالي: حصل على المركز الأول محمود محمد جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والمركز الثاني خالد طارق جامعة المنصورة الجديدة، والمركز الثالث أحمد محمد جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.

وجاءت نتيجة مسابقة الوثب طلاب كالتالي: حصل على المركز الأول محمد سعيد جامعة القاهرة الجديدة، والمركز الثاني عبدالرحمن محمود جامعة المنصورة الجديدة، والمركز الثالث عبدالرحمن وليد جامعة الدلتا التكنولوجية.

ونتيجة وثب ثبات طالبات كالتالي: حصل على المركز الأول كل من آلاء السيد جامعة المنصورة الجديدة، فرح ياسر جامعة القاهرة الجديدة، يوستينا أنيس جامعة بني سويف التكنولوجية، مريم أشرف جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إيمان رمضان جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والمركز الثاني هبة المهدي جامعة المنصورة الجديدة.

وجاءت نتيجة مسابقة عدو 25 مترا طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول فرح ياسر جامعة القاهرة الجديدة، والمركز الثاني مرام عرابي جامعة بني سويف التكنولوجية، والمركز الثالث إيمان رمضان جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.

وجاءت نتيجة ركلات ترجيح طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول سمية عبدالمولى جامعة القاهرة الجديدة، والمركز الثاني مريم صفوت جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والمركز الثالث كل من نورا منصور جامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، شيرين حمام جامعة بني سويف التكنولوجية.