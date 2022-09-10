«مكافحة الإدمان» يلتقي 200 طالب من الجامعات الأهلية لتوعيتهم بأضرار المخدرات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في الملتقى الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان لطلاب الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

وألقى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محاضرة بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأهلية، حيث استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين والبالغ عددهم أكثر من 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويمثل الطلبة الجامعيون 75% منهم.

توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب

وأكد «عثمان» أنه يتم توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب، لا سيما طلاب الجامعات في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان، كما شارك عمرو عثمان الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكل فعاليات الأعياد القومية.

تنفيذ أنشطة توعوية وبرامج تدريبية بالمدارس والجامعات لوقاية الطلاب من المخدرات

واستعرض الوضع الراهن لمشكلة تعاطى المخدرات وخطورة الإدمان وأنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.

كما استعرض بعض المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تجاربهم في تمثيل الصندوق في المنتديات والمؤتمرات الدولية مثل منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «Youth Forum» الذي يعقد سنويا في فيينا - النمسا بمشاركة وفود من الشباب لأكثر من 43 دولة وعدد من السفراء وممثلي الدول، وأهمية استفادتهم من المشاركة في مثل هذه المنتديات على المستوى الشخصي والعملي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب عدد كبير من طلاب الجامعات الأهلية عن الانضمام لرابطة متطوعي الصندوق للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الصندوق قبل مشاركة المتطوعين في تنفيذ الأنشطة التوعوية للوقاية من الإدمان.