بريد الوطن.. مربعات

والشمس تظهر بلا كسوف

وف قعدة الليل ماليها

من الرب اطلب بلا كسوف

عنده الخزاين ماليها

ودنيا بتاخد ما تديك

كيف جنة شحت بحورها

تعلبها مات ومات الديك

ولسه خايضين بحورها

دورت بعدَك ما لاقى

ما ترد غيبتك وأنا اسهى

ع القلب ضاقت ما لاقى

كانوا الحبايب ونسها

محمد على محمد

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