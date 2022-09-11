حظك اليوم برج الميزان الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من ان مواليد برج الميزان من الشخصيات الودودة التي تفضل أن يكون لها أصدقاء في كل مكان، إلآ أنهم لا يخشون الوحدة، بل يفضلونها في أحيان كثيرة، وقد يشعرون بالرغبة في العزلة في كثير من الأوقات بدون أي أسباب، لكن سرعان ما يعودون لطبيعتهم المرحة والفكاهية.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج الميزان، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك، مع الحفاظ على عدم الاندفاع في قراراتك وأقوالك تفاديا للأخطاء والمواجهات.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.