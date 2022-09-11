في عيد ميلاده الـ59.. أشرف عبد الباقي ينتظر «الشادر» و«نصي التاني»

يحتفل اليوم الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الــ59، ودائما ما يعتاد أشرف الاحتفال بعيد ميلاده بجو عائلي بعيدا عن حفلات عيد الميلاد، أو بين تلاميذه بالمسرح أثناء عمله في المسرح سواء في تياترو مصر أو مسرح مصر، وصولا بالفرق الذي يصنع لها مسرحيات مختلفة ويعرضها أما على مسرح جراند حياة أو نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

ويعيش أشرف عبد الباقي في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني الكبير، فتعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل «الشادر» مع المخرج سامح عبد العزيز، وتوقف المشروع مؤقتا لحين التعاقد مع فنانة جديدة بدلا من ياسمين صبري التي استبعدها سامح عبد العزيز من العمل، ومن المقرر أن يعود التحضير خلال الأيام المقبلة.

علاقة المسلسل بفيلم شادر السمك

وقال أشرف عبد الباقي إن المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة وأنه مختلف تماما عن فيلم شادر السمك الذي قدم بالأبيض والأسود وأن الشبه الوحيد بينهما هو السمك وليس أي شئ آخر.

تفاصيل مسلسل أشرف عبد الباقي مع علي ربيع

كما يستعد أيضا أشرف عبد الباقي للمشاركة في مسلسل جديد مع علي ربيع يحمل اسم «نصي التاني» ومن المقرر أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني والمسلسل يشارك في بطولته كل من كريم عفيفس، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد محمود، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

وتدور قصته في إطار كوميدي رومانسي كوميدي حول بعض التجارب الذي يقوم بها علي ربيع لإكتشاف وإختبار شريكة حياته وينتج من هنا عدة أشياء ومواقف كوميدية.