أشرف عبد الباقي يلعب ويعزف مع 300 طالب من ذوي الهمم بمركز راشد في دبي

زار الفنان أشرف عبد الباقي، مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، أمس الأربعاء، واستقبله الأطفال بباقة ورد قبل أن ترافقه المدير العام للمركز مريم عثمان في جولة شاملة للإطلاع على مرافق المركز وفصوله وأقسامه، وتقدم له شرحاً عن البرامج العلاجية والتأهيلية والتدريبية التي يستفيد منها نحو ‬300 طالب وطالبة من أصحاب الهمم.

أشرف عبد الباقي يتفاعل مع الطلبة

وتفاعل أشرف عبد الباقي مع الطلبة وشاركهم اللعب والمرح والعزف على الآلات الموسيقية، كما شهد استعراضاتهم الدرامية التي أعدوها وتدربوا عليها خصيصا لهذه الزيارة، وشاركهم أداء الفقرات الاستعراضية على المسرح، وأبدى الفنان إعجابه بالمستوى الأكاديمي المتقدم والبرامج المدروسة التي تسهم في دمج هؤلاء الأطفال والطلبة مع المجتمع.

وأكد أشرف عبد الباقي، ضرورة أن تلتزم الدراما العربية بقضايا هذه الفئة وهمومها وأحلامها، وتقديمها في إطارها الحقيقي لكشف مهارات هذه الفئة أمام المجتمع.

نجوم الفن والإعلام والرياضة يدعمون القضايا الإنسانية

وأعربت مريم عثمان، عن فائق تقديرها لهذه الزيارة والدعم المتواصل من نجوم الفن والإعلام والرياضة للقضايا الإنسانية، مؤكدة ضرورة تضامن مختلف قطاعات وشرائح المجتمع العربي من أجل مناصرة القضايا السامية والأهداف النبيلة.

وفي ختام الزيارة قدم طلبة التأهيل المهني هديتهم للفنان أشرف عبد الباقي من صناعة أيديهم، كما قدمت مريم عثمان درع المركز التكريمي.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

يذكر أن آخر أعمال «عبد الباقي» الدرامية مسلسل «أنا وهي» الذي عرض قبل شهر رمضان المبارك 2022، وهو من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، سليمان عيد، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.