أشرف عبد الباقي: اتربينا على تجميعة الأسرة على الإفطار في رمضان

قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن أجواء رمضان القديمة كانت مختلفة تماما عن الحالية وكذلك تعاملات الناس وزيارات الأقارب «كنا فى رمضان واحنا فى الشارع بنعرف رائحة الأكل من كل بيت، واتربينا على تجميعة الأسرة على الفطار وأجواء لا أستطيع نسيانها».

عبد الباقى: بحب فيلم خرج ولم يعد للفخراني

وأضاف «عبد الباقي»، خلال حواره في برنامج «قط وvar» المذاع على نغم أف إم مع عماد إسماعيل «وأنا عندى 24 سنة لم أكن راضيا عن أدائي، وأول مسلسل أعمله كنت مرتبك جدا ولكن مع مرور الوقت لم يعد لدي التوتر السابق، وأعشق فيلم (خرجً ولم يعد) للفنان القدير يحيى الفخرانى، بخاصة مشهد الأكل وطريقة تقديمه».

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي: «أول جائزة أفوز بها كانت جائزة من مهرجان القومى السينما عن فيلم (ليه يا بنفسج) وكانت أسعد لحظة فى حياتى فعلا، ومتفائل بكل اللى بيحصل حواليا».

أشرف عبد الباقى يعلن موقفه من الضرائب

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي، قال إنه ليس هناك أي اعتراض على أن يدفع ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين في حالة تقاضي أجرا مقابل الظهور، ولكن هناك اتهاما دائما بأن الفنانين يتهربون من الضرائب، قائلاً: «أنا دايما متهم بأني متهرب».

وأوضح «عبدالباقي» ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذي شهد نقاشا بين النواب وممثل الحكومة والفنانين خلال مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على ظهور الفنانين، بحضور الفنانين سميرة أحمد ونجلاء بدر وبشرى وصبري فواز ولقاء سويدان وأشرف عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.