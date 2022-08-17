نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنصورة 2022‏.. تتربع على القمة منذ 7 سنوات

تربعت كلية الطب جامعة المنصورة على عرش تنسيق الثانوية العامة، للعام السابع على التوالي، فمنذ 7 سنوات وهي الأعلى في التنسيق على الإطلاق، لرغبة أعداد كبيرة من الطلاب في الدراسة بها لما لها من شهرة طبية عالمية، فقد أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنصورة 2022‏، وذلك بمجموع 387 درجة بنسبة 94.39% ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنصورة 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب جامعة المنصورة 2022‏، لتكون الأعلى بين كليات القطاع الطبي، فقد كانت الأعلى أيضًا في تنسيق عام 2021، وجاءت كلية الطب جامعة المنصورة الأولى بين جميع الجامعات بمجموع 386 درجة بنسبة 94.15%، كذلك في نتيجة تنسيق 2020، جاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 406.5 درجة بنسبة 99.14%، فيما أكثر، وقد كان الأعلى بين الكليات.

تاريخ كلية الطب جامعة المنصورة

وتعتبر كلية الطب جامعة المنصورة، بحسب بيان لها، واحدة من أعرق الكليات الطبية في مصر، وكانت النواة الأولى لجامعة المنصورة، عندما صدر قرار بإنشائها عام 1962، بقرار رئيس الجمهورية رقم 1647، وكانت في هذا الوقت فرعًا لكلية الطب جامعة القاهرة، وبدأت بها الدراسة عام 1962، وبعد 10 سنوات وتحديدًا في عام 1972، صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة شرق الدلتا في المنصورة وسرعان مع تم التعديل في العام التالي وهو عام 1973 إلى جامعة المنصورة.

11 مركزًا طبيًا يتبع كلية الطب جامعة المنصورة

وتتميز كلية الطب جامعة المنصورة، بمراكزها الطبية التي لها شهرة عالمية ويتدرب بها طلاب الكلية بداية من الفرقة الرابعة، حيث تتنوع مراكزها الطبية في تخصصاتها النوعية التي توسعت بها الجامعة حتى أصبح بها 11 مركزا طبيًا، علاوة على مستشفى الجامعة الرئيسي، مما يجعل طلابها يدرسون ويتدربون في مكان واحد وهو الأمر الذي يصعب أن تجده في مكان آخر.

برنامج المنصورة - مانشستر الطبي

وتوسعت طب المنصورة منذ العام الدراسي 2006/2007، في برامجها الدراسية، إذ أنشأت برنامج «المنصورة – مانشستر» الطبي، بحيث يدرس الطالب في المنصورة ما يدرسه طلاب جامعة مانشستر، بحيث تخرج طالبًا قادرًا على التعلم الذاتي وحل المشكلات، واكتسب البرنامج شهرة كبيرة وتوافد عليه طلاب الدول الأجنبية والإفريقية للدراسة به.