درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأحد.. العظمى 31 وارتفاع الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأحد 11 سبتمبر، إذ تبلغ 31 درجة مئوية صباحا، بينما المحسوس 34 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من 1 إلى 1.75 متر.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، وتصل الرطوبة إلى 90 درجة في العظمى، بينما تقل إلى 60 درجة ليلا، وهو ما يعطي فرصة للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية مع الحرص من ارتفاع الأمواج الطفيف.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، ما يجعل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.