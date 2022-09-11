علي جمعة: السوشيال ميديا مليئة بأفكار تفكيك الأسرة وهدم المجتمع

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الشذوذ الجنسي هدفه تحويل العائلة إلى 21 صورة للاجتماع على هدم الأسرة كاملة وعمود النسب، وهذا سيؤدي لانهيار المجتمع البشري بأكمله.

تدهور المجتمعات

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ما يسمى بـ «NEW EDGE» بدأ في 1916 وظل يتدهور إلى عام 1974 وبعدها أعلنوا رسميا ومنذ عام 1976 أصبحت الأفلام الجنسية في القنوات، «كان في الماضي محدود وفي ساعات الليل، ولكن أصبح في القنوات وأي وقت».

هجمة شرسة

وتابع: «نحن أمام هجمة شرسة للأسف، وكثير من الناس لا يلتفت إليها لأنه غير مصدق أن هناك بشر تفكر بهذا الشكل، والسوشيال ميديا له جانب سلبي خطير في هدم الأسر ليس في مصر فقط ولكن العالم كله، ويتحدث في القضايا بما لا يعرف، ولازم نفهم قواعد التعامل مع السوشيال ميديا»، مؤكدا أن هناك استهدافا لهدم الأسرة من حركات عالمية وهذا بدأ منذ زمن بعيد.

وأشار إلى أن هناك فهما معوجا للآية القرآنية التي تحدثت عن أجر الرضاعة والمرأة في العالم كله ترفض أن تنزل لهذه الدرجة من المعاملة، قائلا: «يجب أن نفهم كلام ربنا العالى بطريق صحيحة، وهذا الفهم بالرضاعة الحالية المنتشرة فهم معوج».

ولفت إلى أن الزوج أو الرجل عليه أن يشعر بالمرأة ويكون مقابل الزوجة من الرضاعة هو الرحمة والود الزائد ومراعاة احتياجاتها في شؤون الحياة، محذرا من خطورة المفاهيم التي تروجها صفحات السوشيال ميديا.