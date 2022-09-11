إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تتخطى 24 مليون حالة

تخطت إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، حاجز 24 مليون حالة، وسجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 28214 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 228 حالة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 24004887 حالة.

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل وفاة بكورونا

وأشارت «مكافحة الأمراض»، في تقرير يومي، إلى أن كوريا الجنوبية، شهدت 47 حالة وفاة بـ «كورونا» لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27476 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

179 إصابة في الصين

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الأحد، تسجيل 179 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة، 97 في سيتشوان و 21 في منغوليا الداخلية، وففقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.