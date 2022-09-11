تايوان تحذر من إعصار «مويفا»

حذرت السلطات التايوانية، من «إعصار مويفا» الذي سيضرب شمال الجزيرة وقد يشمل عاصمة البلاد «تايبيه»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عواصف في أمريكا

وأمس السبت، أدت عاصفة استوائية تحمل اسم «كاي» قبالة ساحل المحيط الهادي، إلى تراجع درجات الحرارة، جنوب «كاليفورنيا» الأمريكية، فيما زادت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة من احتمال وقوع فيضانات وانهيارات طينية.

وفي وقت سابق، حذر المسؤولون الأمريكيون، من أن الرياح العاتية من بقايا «كاي» يمكنها تأجيج نيران حريق كبير «فيرفيو فاير»، الذي التهم، أمس الأول الجمعة، حوالي 27 ألف فدان في «ريفرسايد» شرقي لوس أنجلوس، وتم احتواؤه بنسبة 5% فقط.

احتواء حريق الغابات في كاليفورنيا بنسبة 40%

من جانبه، قال المتحدث باسم وكالة مكافحة الحرائق بكاليفورنيا روب روزير، إن هطول الأمطار المستمر ساعد رجال الإطفاء على إحراز تقدم كبير بين عشية وضحاها، مشيرا إلى احتواء الحريق بنسبة 40%.

وأسفر الحريق عن مصرع شخصاين اثنيين، فيما أوضح روزير، أن آلاف السكان تلقوا أوامر بمغادرة منازلهم، لكن سمح لبعض الأشخاص الذين يعيشون في الغرب والشمال الغربي من النيران بالعودة، أميس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.