سعر الدولار اليوم الأحد 11-9-2022 في البنوك الحكومية والخاصة

مع بداية التعاملات المصرفية الصباحية اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الدولار اليوم في مصر، حيث يتابع قطاعا كبيرا من المواطنين، الحريصين على متابعة ومعرفة تطورات سعر العملة الأمريكية في مصر، التي تؤثر على مختلف المنتجات وأسعارها.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» اليوم الأحد، سعر الدولار اليوم في مصر، وفق آخر بداية التعاملات المصرفية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية العاملة داخل مصر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه لعمليات البيع، كما سجل ضمن معاملات بنك كريدي أجريكول نحو 19.27 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وسجل سعره في المصرف المتحد 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه لعمليات البيع، وفق بداية التحديث الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار بالبنك المركزي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك المركزي المصري 19.25 جنيه للشراء و19.35جنيه للبيع، وفي بنك مصر سعر 19.26 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.