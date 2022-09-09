سعر الدولار اليوم في مصر 2022 بالبنوك الحكومية والخاصة

أعلنت البنوك، سعر الدولار اليوم في مصر 2022، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة تطورات سعر العملة الأمريكية التي تؤثر على مختلف المنتجات وأسعارها.

واستقر مؤشر العملة الأمريكية عالميا أمس بالقرب من 109.5 نقطة مع زيادة التوقعات أن يتم تداوله عند 110.72 بنهاية هذا الربع، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم في مصر 2022، وفق آخر تحديث للبنوك ورد قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 19.27 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لكل بنك.

سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري اليوم

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.26 جنيه للشراء و19.33جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر سعر 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 19.31 للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار في egbank سعر 19.27 للشراء و19.30 للبيع، وسجل في بنك قناة السويس سعر نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.