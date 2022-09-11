«صحة النواب»: استعدادات مكثفة في المستشفيات تحسبا لموجة كورونا جديدة بالشتاء

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ مصر تشهد حالياً نهاية الموجة السادسة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، مبينًا أنَّ هناك عدد من الحالات المصابة البسيطة ذات معدلات خطورة منخفضة؛ مقارنة بالموجات السابقة للفيروس.

نهاية الموجة السادسة لكورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لـ«الوطن»، أنَّ هناك توقعات بموجة جديدة لفيروس كورونا في مصر مع دخول الشتاء كباقي دول العالم، مشيرًا إلى أنَّ هناك استعدادات مكثفة ولأعلى مستوى بمختلف المستشفيات لمواجهة تفشي فيروس كورونا واستعدادات تحسباً لأي سيناريوهات تتعلق به.

إجراءات احترازية مشددة

وأكّد أنَّه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وضرورة الحصول على التطعيم خاصة لغير المطعمين أو الذين حصلوا على جرعتين.