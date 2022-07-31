أستاذ علم الأوبئة: مصر في ذروة الموجة السادسة لكورونا.. والوفيات أكثر من الأنفلونزا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنّ مصر في ذروة الإصابات بالموجة السادسة، والإصابات معظمها خفيف، ولكن يجب الحذر لأن نسب الوفيات أعلى من الانفلونزا، وبالتالي فإنه ليس دور برد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ نسب العلاج في المستشفيات قليلة، إذ إن الإشغال في المستشفيات يقل عن 5%.

خطورة عدم الحصول على لقاحات كورونا

وأضاف «عنان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم وسنهم يتخطى حاجز الـ65 سنة أو المصابين بالأمراض المناعية أو الأمراض المزمنة، معرضون للإصابات الحادة أو تتفاقم الإصابات»، لافتًا إلى أن الموجة السادسة ستقل حدتها بنهاية أغسطس المقبل.

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: «ما بعد التعافي من فيروس أوميكرون ليس سهلًا ويستمر لمدة طويلة، ومن علامات عدم الشفاء، قلة التركيز والنسيان السريع والخمول وعدم استعادة حاستي الشم والتذوق، وهناك حالات نادرة بتحفيز مناعية كانت ستظهر في المستقبل، حيث ظهرت مبكرًا».

بعض الأشخاص أصيبوا بالسكر بعد التعافي من كورونا

وأكد أن هناك بعض الأشخاص الذين شُخصوا بمرض السكر بعد التعافي ولم يكونوا مصابين به، بالإضافة إلى مرض الروماتيزم المفصلي، مشددًا على ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية كل 6 شهور لبعض الفئات، مثل الطواقم الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة والمناعية.