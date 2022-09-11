عودة أشجار الزيتون لشمال سيناء بعد تشغيل الآبار.. والأهالي يشاركون في زراعتها

عادت عمليات غرس أشجار الزيتون داخل مناطق شمال سيناء من جديد، بشكل غير مسبوق لتزيين الأراضي الزراعية، إذ بدأت زراعة أشجار الزيتون بالقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، وذلك بعد تطهير وتبكير الأراضي الزراعية ووصول كافة الخدمات إليها.

وقال سليمان أبو بخيت، أحد المزارعين لـ"الوطن"، إن عدد من الشتلات وصلت لقرى الجورة والظهير والعكور وأبو رفاعي والمعنية وأبو عيطة وأبو فرج والغراء والخروبة وقبر عمير، وبالفعل تمت زراعتها بعد وصول خدمة التيار الكهربائي وتشغيل الآبار بتلك المناطق.

زراعة أشجار الزيتون في شمال سيناء

فيما قال أبو يحيي البس، أحد أهالي قرية السكاسكة شرق العريش لـ"الوطن"، إن غالبية سكان المناطق شرق العريش والكرامة والسكاسكة والوادي الأخضر، زرعوا عدد من شتلات الزيتون، بعضها سينضج العام الحالي، والبعض الآخر العام المقبل أو الذى يليه.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه رؤساء المدن وشركة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لتلك المناطق، والعمل على زراعة كافة المناطق بأشجار الزيتون.

محافظ شمال سيناء يكلف بزراعة المنطقة بالكامل

وأوضح المحافظ خلال تصريح له في أثناء زيارته لقرية السكاسكة قبل عدة أيام، إن المستهدف هو تعميم فكرة الزراعة سواء للخضراوات أو الأشجار لكافة القرى والمناطق بشمال سيناء، لتكون المنطقة واحات خضراء بالكامل، وسلة غذاء لجميع المحافظات كما كانت سابقا، مشيرًا إلى أن سيناء تتمتع بجو معتدل وتربة بكرة صالحة للزراعة، وهو ما يتم استغلاله للنهوض بالمنطقة عمرانيًا وزراعيًا، بجانب المشروعات التنموية الأخرى سواء في شمال سيناء أو في مناطق الوسط.