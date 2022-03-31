ترميم وصيانة 12 مدرسة في قرى الشيخ زويد بشمال سيناء

بدأت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، عملية إعمار موسعة لجميع المدارس في القرى العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، بعد تسليم 12 مدرسة إلى هيئة الأبنية التعليمية.

وقال علي عودة، مدير التخطيط بإدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان، إنّه جرى تسليم المقاول المختص عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، 12 مدرسة لعمل الترميمات والصيانة اللازمة والبناء الكامل لبعض المدارس في القرى العائدة جنوب وغرب المدينة.

بدء أعمال الصيانة في المدارس

وأوضح أنّه جرى تسليم مدرسة الشلاق الإعدادية ومدرسة الخروبة الإعدادية للمقاول لعمل الصيانة والترميمات اللازمة، فيما سيتم تسليم مدرسة جرادة الابتدائية ومدرسة قبر عمير تعليم أساسي، فور وصول المقاول لعمل الصيانة والترميمات أيضا.

وأضاف أنّ أعمال الصيانة والترميمات الشاملة تتم في مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة أبوالعراج تعليم أساسي، ومدرسة الوحشي تعليم أساسي، ومدرسة أبورفاعي الابتدائية، ومدرسة العكور الابتدائية، ومبنى الإدارة التعليمية.

وأشار الى الانتهاء من عملية ترميمات شاملة لمدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات بجوار مجلس المدينة، وعملية إحلال وتجديد سور أبو طويلة الإعدادية المشتركة، والشهيد نقيب محمود صلاح فارس تعليم أساسي.

انتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد

بدوره، أكد سلامة سالمان، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جميع المدارس في الشيخ زويد والقرى التابعة لها تعمل بشكل طبيعي، وأنّ قوة التلاميذ والمدرسين مكتملة، وجرى استقبال أعداد التلاميذ المحولين من مدارس المحافظات الأخرى، بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التعليم، لـ«الوطن»، إنّ هناك لجان تفتيش ومراقبة لسير عمل المدارس والمدرسين والحصص التعليمية، وتشديدات على الحضور والانصراف، بهدف إعادة الحياة لطبيعتها بمدينة الشيخ زويد.