أسعار الذهب اليوم الأحد 11-9-2022 في محلات الصاغة بالأسواق المصرية

يأتي البحث عن أسعار الذهب على قائمة اهتمامات شريحة كبيرة من المصريين بشكل يومي، نظرا لأهميته للراغبين في الادخار بالذهب، والراغبين في الشراء من أجل الزواج، ومن بين الأشياء التي تحظى باهتمام كبير، سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم الأحد، نظرا لاستمرار تباين الأسعار بين انخفاض وارتفاع، ونظرا لكون الذهب عيار 21 هو الأكثر شعبية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد، منها سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة وأسواق المال، وذلك بناء على النشرة السعرية الصادرة عن شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد، 951 جنيهًا للبيع، و955 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 1.110 جنيه للبيع، و1.114 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 قيمة 1.269 جنيه للبيع، و1.273 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل اليوم الأحد سعر كيلو الذهب 1.268.571 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، و1.235.429 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8.880 جنيه للشراء، و9.128 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وسجلت أسواق المال اليوم الاحد، سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 923.45 جنيه، بما يعادل 48.89 دولار، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7.391 جنيها، بما يعادل 39.113 دولار، أما جرام الذهب عيار 24 فسجل 1.056 جنيهًا، بما يعادل 56.72 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 923.52 جنيه، بما يعادل 42.51 دولار.