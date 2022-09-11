الطقس في الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 37 مئوية

عاودت درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى في محافظة الإسماعيلية مع بداية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 35 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة للعظمى، و24 درجة للصغرى، بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو خلال الساعات الحالية.

الأرصاد الجوية: أجواء صيفية حارة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، ووصلت فيه درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية إلى 31، وشمال الصعيد إلى 36، وسجلت في جنوب الصعيد 41.

وأضاف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، والمنشور على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن شبورة مائية تكونت صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما زالت سريعا مع ظهور الشمس.

سيولة على طرق الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية انتشار الارتكازات الأمنية وارتكازات الإسعاف بطول الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، للتدخل حال وجود أي طارئ، فيما لم تشهد الإسماعيلية أي حوادث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت الإسماعيلية سيولة مرورية على كل الأنحاء، وناشد رجال المرور المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الطريق، وعدم تجاوز السرعات المقررة لتفادي وقوع أي حوادث.