إصابة طفلة بكسر في الجمجمة.. سقطت من «مرجيحة» بأحد أندية المحلة

أصيبت طفلة بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، عقب سقوطها من «مرجيحة» داخل أحد أندية مدينة المحلة الكبرى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ونُقلت الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع طفلة تدعى «م.ن»، 9 سنوات، وإصابتها بارتجاج بالمخ وكسر بالجمجمة بنطاق حديقة أحد الأندية، ونُقلت الطفلة إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتم تحويلها إلى العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي.

الحالة الصحية للطفلة

وتبين من التحريات والمعاينة سقوط الطفلة أثناء لهوها على «مرجيحة» النادي، ما أسفر عن إصابتها بالرأس وكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، ثم وُضعت في غرفة العناية المركزة لعدم استقرار حالتها الصحية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.