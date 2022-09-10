«مياه دمياط» تطلق نظام «هاند هيلد» لإصدار وطباعة فواتير فورية للعدادات

أكد العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بدء الإجراءات التنفيذية لتشغيل نظام آلية إصدار وطباعة فواتير فورية لدى عملاء «الهاند هيلد».

أوضح «جمال الدين» أن «الهاند هيلد» عبارة عن نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشيًا وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

تقييم التجربة تمهيدا لتعميمها خلال الشهور المقبلة على المراكز

أضافأن الشركة بدأت فعليًا في استخدام نظام «الهاند هيلد» بمركز خدمة عملاء رأس البر، وتقييم التجربة تمهيدًا لتعميمها خلال الشهور المقبلة، على كل مراكز المحافظة.

وأضاف أن استخدام أجهزة «الهاند هيلد» يضمن الالتزام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة على إلزام القارئ بتصوير العدادات لأحكام الرقابة، كما يتضمن النظام تسجيل حالة العقار وأي متغيرات تكون حدثت بصورة موثقة وفورية الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة، وضمان حق المواطن والتأكد أن ما يستهلكه سيحاسب عليه دون أدنى احتمالات لأي أخطاء.

ورش تدريب للمحصلين والقراء على استخدام النظام

وأشار إلى أن الشركة نفذت ورش تدريب للمحصلين والقراء على استخدام النظام وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل، بهدف الوصول إلى تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق الشفافية في ظل آليات التحول الرقمي.