خبير يحذّر من الاحترار في الشرق الأوسط: السيناريوهات المتوقعة مفزعة ومتشائمة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الدراسة التي حذّرت من أنّ الاحترار في الشرق الأوسط أسرع مرتين من المعدل العالمي، بمثابة «ناقوس خطر»، لافتًا إلى أنّ الدراسة أشارت إلى «أمر مفزع»، وهو احتمال زيادة درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط 5 مئوية بنهاية هذا القرن.

التصدي للتغيرات المناخية

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدراسة تتوقع سيناريو «متشائم»، مشددا على أهمية أن يتحرك العالم للتصدي للتغيرات المناخية بوتيرة سريعة.

زيادة درجة حرارة الأرض 1.2 في 20 عاما فقط

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أنّ درجات الحرارة زادت منذ العام 1860 وحتى بداية الألفية نحو 0.6، إلا أنّه خلال 20 عاما فقط وصلت الزيادة إلى 1.2، ما يعني أنّ التسارع في زيادة درجات الحرارة يقل مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أنّ جهود العالم الحالية، تتمحور حول أهمية ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 مئوية.

6 سيناريوهات لتوقع نتيجة الاحتباس الحراري

ولفت سمعان إلى أنّ العالم وضع 6 سيناريوهات لتوقع نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن زيادة الانبعاثات، مشيرًا إلى أنّ الشرق الأوسط من المناطق القليلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تبلغ نسبة الانبعاثات الصادرة عن مصر نحو 0.68%، كما أنّ أفريقيا الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة.