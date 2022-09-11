إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي الفيوم»

أصيب 5 أشخاص، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة، وإخراجهم منها، وقدموا المياه لهم لحين وصول سيارات الإسعاف.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، إتجاه أسيوط، أمام كافيتريا «الأرزاق بالله» بنطاق المركز، ووجود 5 مصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان حادث طريق أسيوط اليوم، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، كما تبينّ أنّ الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأزيلت آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.