إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة تنوعت بين طفيفة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بعد الجبانات باتجاه محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة على السيارة التي تعرضت للانقلاب، وتسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين، واستخراجهم من داخل السيارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل اثنين من المصابين لمستشفى الفيوم العام، ورفض الثالث النقل لإصابته الطفيفة.

إخطار أمني بانقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، باتجاه الفيوم، أمام الجبانات بنطاق المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عشري، إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، على طريق القاهرة - الفيوم، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة ومتوسطة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح مختلفة، وتراوحت إصابتهم بين طفيفة ومتوسطة، فيما جرى استدعاء سيارتي إسعاف، قامت بنقل 2 من المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بينما رفض المصاب الثالث النقل إلى المستشفى، لإصابته بإصابات طفيفة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.