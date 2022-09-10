إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وإصابات، تنوعت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، حيث انفجر إطار السيارة فجأة واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام قبضته على عجلة القيادة، فانقلبت السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة لحين وصول الإسعاف والشرطة.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، على طريق أسيوط الغربي، أمام كافيتريا الأمانة قرب مفارق جرزا، وأصيب جميع ركابها بإصابات متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام رئيس المرفق، بسيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حسب حالة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية بعيداً عن الطريق، وتيسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.