إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة رحيم بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام عزبة رحيم بنطاق مركز شرطة سنورس، اتجاه القاهرة، منذ قليل، وذلك بسبب السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق، وأصيب ركابها.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد تلقي إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام عزبة رحيم إتجاه القاهرة، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ الفيوم، وتبينّ وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه القدرة على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب ركابها.

نقل المصابين للمستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الستة والذين أصيبوا بإصابات تراوحت بين كسور وجروح، إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.