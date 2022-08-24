تفاصيل مصرع شاب وإصابة خطيرة لفتاة في انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شاب من محافظة الفيوم مصرعه قبل قليل، متأثراً بإصابته بنزيف داخلي وكسر في قاع الجمجمة، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، أسفل الدائري الإقليمي، وأصيبت فتاة بإصابات خطيرة كانت برفقته، كما تحطمت السيارة بالكامل، فيما توقف المارة على الطريق، وهرعوا لمساعدتهم، وجرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

واستقبلت مشرحة مستشفى الفيوم العام، جثة الشاب «مصطفى حسن شعبان»، مقيم بقرية «هوارة المقطع»، بنطاق مركز شرطة الفيوم، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم نقل الفتاة المصابة إلى نفس المستشفى، وجرى إدخالها قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، أسفل الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»، وتبينّ مصرع شاب وإصابة فتاة بإصابات خطيرة، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن جثة المتوفي

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان الشاب، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وكلفت باستدعاء أسرته وتسليمهم الجثة من مشرحة المستشفى، لتشييع الشاب إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته بقرية «هوارة المقطع»، فيما يبذل أطباء مستشفى الفيوم العام جهودهم لإنقاذ حياة الفتاة، التي أصيبت بنزيف حاد، حيث ترقد بالمستشفى في حالة حرجة.