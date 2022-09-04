أسعار الأدوات المدرسية في معارض أهلا مدارس بدمياط.. تخفيضات تصل لـ30%

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، 3 معارض أهلا مدارس 2022 التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم وخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وشهدت أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية تخفيضات كبيرة وصلت إلى 30%.

3 معارض بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتحت ثلاث معارض أهلا مدارس مساء الخميس الماضي، الأول بشارع الجلاء بمدينة دمياط والثاني بمدينة دمياط الجديدة والثالث بمدينة فارسكور بإجمالي 68 عارضا وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديريتي الأمن والتموين بالمحافظة وشهدت أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية تخفيضات كبيرة وصلت إلى 30%.

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2022

وقال أحمد أمين، أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، إن معارض أهلا مدارس، الهدف منها تخفيف العبء على المواطنين، من خلال تقديم أسعار الأدوات المدرسية بنسبة مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية أمن دمياط.

وأضاف «أمين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الأدوات المدرسية من الكشاكيل تبدأ من 2.75 قرش وحتى 12 جنيها حسب عدد الورق والحجم وسعر كراسة الاسكتش تبدأ من 1.5 قرش الى 18 جنيها حسب الحجم وعدد الورق بينما تتراوح أسعار الأقلام من جنيه واحد إلى 10 جنيهات للقلم الجاف ومن جنيه إلى 6 جنيهات وهناك دستة 12 قلم رصاص بـ10 جنيهات، ودستة قلم جاف تبدأ من 10 جنيهات بينما تبدأ أسعار الشنط من 50 جنيها إلى 300 جنيه بحسب الخامة، مؤكدا أن جميع الأسعار الموجودة بالمعارض أقل بنسبة 30% عن الأسعار المعروضة بالأسواق.