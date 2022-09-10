تنفيذ 95% من المستشفى الجديد ثلاثي الأجنحة بجامعة المنيا

واصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زياراته التفقدية التي رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا؛ لمتابعة مؤشرات الإنجاز بالمستشفى الجامعي الجديد «ثلاثي الأجنحة»، وملحق العمليات والعناية المركزة التابع للمستشفى.

المبنى الرئيسي للمستشفى ثلاثي الأجنحة يضم 9 طوابق بسعة 292 سريرًا

بدأت الزيارة بتفقد أجنحة المبنى الرئيسي للمستشفى ثلاثي الأجنحة للعظام والباطنة والجراحة في جامعة المنيا، والمكون من 9 طوابق بسعة 292 سريرًا تضم 12 عيادة خارجية (عظام – باطنة – أمراض نفسية – عمليات صغرى)، بالإضافة إلى 32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات وفصول دراسية وعنابر مرضى وغرف أطباء وممرضات.

وجرى الانتهاء من تنفيذ 95% من المستشفى، وجار العمل في الموقع العام تمهيدًا للافتتاح.

إنجاز 85% من مجمع العمليات والعناية المركزة داخل الحرم الجامعي

كما تفقد وزير التعليم العالي، مشروع مجمع العمليات والعناية المركزة داخل الحرم الجامعي والمبني على مساحة 40000 م2، بجوار المدخل الرئيسي لجامعة المنيا، حيث بلغت نسبة الإنجاز به إلى 85%، ويتبقى الموقع العام.

ويتكون مستشفى المنيا الجامعي الجديد «ثلاثي الأجنحة»، من المبنى الرئيسي، ومجمع العمليات والعناية المركزة، ومباني الخدمات اللوجستية التي تضم «مبنى الكهرباء – مبنى خزان الحريق – مبنى الغازات – مبنى الغلايات – مبنى الشيلرات والموقع العام».

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة شريك أساسي في التنمية بكافة القطاعات الخدمية، إضافة لكونها وسيلة للتطوير والتوعية في المحافظة، من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية.