«التضامن»: الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد الحضانات على مستوى الجمهورية يبلغ 26 ألف حضانة، متضمنة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه يتم العمل على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناءً على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، كما تتيح من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروضًا ميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.

الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة

وأضافت التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، حيث يهدف ذلك بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها.

المنهج يستهدف تدريب أسرة الطفل أيضًا

وأشارت إلى أن المنهج لا يستهدف الطفل فقط بل تدريب أسرته أيضًا، كما يعمل على استحداث معايير جودة الحضانات، إيمانًا أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنتهج نموذجًا مرتكزًا على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.

وأكدت الوزارة، أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق استدامة التنمية وخدمة العديد من القضايا، مثمنة ما يشهده مجال تنمية الطفولة المبكرة من مجهودات تؤكد رؤية الدولة المصرية للاستثمار في البشر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والأستاذ هانى عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي.

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وجمعية محبي مصر السلام في مجالات المواطنة وحقوق الإنسان وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تم التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعية في ملفات نشر الوعي وتنمية الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات نموذجية وفق أحدث المعايير التربوية والتعليمية.