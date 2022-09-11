«الصيد الآلي بالبرلس»: الغيوم بكفر الشيخ ساعدت على تكثيف رحلات المراكب

تشهد المدن والقرى المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نشاطا خفيفا للرياح الغربية الشرقية وغيوم متقطعة، علاوة على انكسار نسبي ملحوظ في درجات الحرارة وهو الأمر الذي أثر بالإيجاب في زيادة إقلاع عدد من مراكب الصيد التي أبحرت بمياه البحر المتوسط.

انكسار في درجات الحرارة

ومن جانبه، أشار حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن اليوم الأحد تشهد سواحل مراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس، نشاطا خفيفا للرياح والتي لا تؤثر على حركة الصيد ولكنها تكسر حدة ارتفاع الموجة الحارة التي شهدتها سواحل المحافظة خلال الأيام الماضية، بالإضافة لظهور غيوم بشكل متقطع وهو أمر جيد لحركة الصيد، بالرغم من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لأكثر من مترين ونصف بسبب الرياح الخفيفة.

إبحار متزايد لمراكب الصيد

وأوضح «شرابي» أن نشاط الرياح الخفيفة والغيوم قد ساعد بشكل كبير على تكثيف رحلات الصيد لعدد من المراكب، وذلك من خلال الإبحار بمياه البحر المتوسط بحثاً عن الرزق، مشيراً إلى أن انخفاض حدة درجات الحرارة قد ساهم في زيادة إقلاع المراكب للخروج ضمن عمليات صيد بالبحر بعيدا عن حرارة الجو القاسية والتي شهدتها المحافظة خلال الأيام السابقة.