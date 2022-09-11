ضبط 1447 قضية تموينية و22 ألف عبوة سجائر ومعسل مهربة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1447 قضية تموينية متنوعة.

قضايا تموينية

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 47 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 776 كيلو جرام معسل، 22535 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.