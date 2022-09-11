التظلمات في التموين.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، الذين حذفوا من البطاقات التموينية عن كيفية تقديم التظلمات في التموين؛ ليتمكنوا من اتباع تلك الخطوات، ومن ثمَّ إعادتهم مرة أخرى، للاستفادة من الدعم التمويني، وصرف الخبز والسلع الأساسية الشهرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تقديم التظلمات في التموين، والأوراق المطلوبة، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات في التموين

1- تتسلم مكاتب وإدارات التموين أوراق التظلمات في التموين.

2- تقديم صورة بطاقة التموين.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

4- تقديم صورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لأفراد البطاقة.

5- تقديم بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل أو رسالة امتلاك السيارة.

6- تقديم بيان بالأجر الشامل الذي يتقاضاه صاحب البطاقة شهريًا من جهة عمله الحكومية مختوما بختم شعار الجمهورية.

7- تقديم شهادة من الإدارة العامة للمرور مختومة بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها.

تظلمات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يذكر أنّ وزارة التموين، نوّهت بأنّه لن يتم قبول أوراق التظلمات من المواطنين إلا من خلال مكاتب التموين أو الإدارات التموينية طبقا للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، كما أنّه لن يتم قبول الأوراق في مديريات التموين.

كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تقديم التظلمات فى التموين إلكترونيا، من خلال زيارة موقع دعم مصر، لإدخال كل البيانات المطلوبة والخاصة بصاحب بطاقة التموين، ومن ثم تدرس الطلب، وتحديد إعادة استخدام البطاقة لصاحبها مرة أخرى أو رفض الطلب، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.