كيفية التقديم في تظلمات بطاقة التموين 2022.. إليك التفاصيل

يتساءل العديد من الذين تمّ حذفهم من البطاقات التموينية عن كيفية التقديم في تظلمات بطاقة التموين 2022، لذا يقدم «الوطن» في السطور التالية كيفية التظلم، لهؤلاء الذين تمّ حذفهم، بسبب امتلاك سيارة ملاكي حديثة بداية من موديل 2018 فأحدث، أو تخطي دخلهم الشامل عن 9 آلاف و600 جنيه في الشهر، وذلك بهدف بحث سبل عودتهم للبطاقة التموينية.

كيفية التقديم في تظلمات بطاقة التموين 2022

تتسلم مكاتب وإدارات التموين أوراق تظلمات التموين 2022، من المواطنين الذين تم حذفهم من صرف السلع التموينية، فالأوراق المطلوبة هي:

1- صورة بطاقة التموين.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

3- صورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لأفراد البطاقة.

4- بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل أو رسالة امتلاك السيارة.

5- بيان بالأجر الشامل الذي يتقاضاه صاحب البطاقة شهريًا من جهة عمله الحكومية مختوم بختم شعار الجمهورية.

6- شهادة من الإدارة العامة للمرور مختومة بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

7- لن يتم قبول أوراق التظلمات من المواطنين إلا من خلال مكاتب التموين أو الإدارات التموينية طبقا للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

8- لن يتمّ قبول الأوراق في مديريات التموين.

9- مهمة مديريات التموين في استلام الملفات من المكاتب والإدارات ثم إرسالها إلى الديون العام لـ وزارة التموين لبدء فحصها وبحث عودة المحذوفين مرة أخرى حال استحقاقهم.

الدعم الاستثنائي

كما أعلن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب بطاقات التموين المستحقين للدعم الاستثنائي، ولم يحصلوا عليه.

وأكّد «المصيلحي»، أنَّ المواطن الذي يستحق الدعم، يمكنه التوجه لمديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم الأوراق التي تدل على استحقاقه للدعم.